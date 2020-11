WADA door het stof na onterechte dopingschorsing Mamadou Sakho

Sakho werd in maart 2016 als speler van Liverpool geschorst nadat hij positief was bevonden op een stof die helemaal niet op de lijst van verboden middelen bleek te staan.

De Europese bond UEFA kwam daar achter en sprak de speler in juli 2016 vrij, maar het kwaad was toen al geschied voor Sakho. Hij miste door de schorsing de finale van de Europa League tegen Sevilla, liep het EK voetbal met het Franse elftal mis en zijn reputatie was geschaad.

Sakho kwam na de affaire niet meer uit voor Liverpool en verkaste in 2017 naar Crystal Palace. Hij daagde het WADA voor de rechter in Londen wegens laster en het antidopingbureau trok het boetekleed aan.

„Het WADA had geen lasterlijke beschuldigingen mogen uiten, aangezien Sakho was vrijgesproken door de UEFA. Sakho heeft de antidopingregels niet overtreden, niet vals gespeeld en hij was niet van plan was enig voordeel te behalen”, zei een woordvoerder.