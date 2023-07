’Dit wordt meteen oorlog vanaf het vertrek en een extreem dagje’

De rit start vanuit een ’educatief pretpark’ (Vulcania) en gaat via het Centraal Massief naar de finish in Issiore. De hele rit gaat de weg op en neer, echt een heuvelachtig parcours. Het hoogste punt ligt op de Col de la Croix Saint-Robert, een pas op 1451 meter hoogte.

Een walhalla voor aanvallers, weet Boogerd. „Bij het vertrek gaat het meteen bergop. Dit gaat geen sprint worden, dat gaan de sprintersploegen niet controleren. Dit gaat een extreem dagje worden hoor”, zegt hij.

Oorlog

Om te vervolgen: „Het wordt door dat vertrek bergop oorlog vanaf het begin. Wellicht zien we Mathieu van der Poel en dat soort mannen mee in de vlucht, maar de spoeling wordt wel dunner betreffende aanvallers met klimkwaliteiten. Wellicht gaan de goede klimmers die op ruime achterstand in het klassement staan mee. Het is ook de vraag hoe goed de renners uit de rustdag komen. Wie is er nog fris?”

Mathieu van der Poel Ⓒ ANP/HH

De oud-renner denkt dat we veel van dezelfde renners gaan zien. „Lutsenko, Mohoric, wellicht Jorgenson weer. Maar dat is hoe goed ze uit rustdag komen. We gaan frisse renners vooraan zien. Als je een slechte rustdag heb gehad, ben je geflikt.”

De Tour de France is nu negen etappes onderweg en de topfavorieten Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar maken er tot nu toe een ongekend spannende strijd van. Zeventien seconden is het verschil tussen de twee. Wielerverslaggever Hans Ruggenberg vertelt wat hem verder opvalt en schat daarnaast de kansen in voor een Nederlandse ritzege. Het artikel gaat verder onder de video.

