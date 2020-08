Sport Kort: Heerlijke terugkeer Beerschot

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Beerschot terug met overwinning

21.30 uur: Beerschot is goed aan het voetbalseizoen in België begonnen. De gepromoveerde club won maandag van Oostende: 1-2.

Aanvaller Marius Noubissi maakte beide doelpunten voor Beerschot, in de 1e en 74e minuut. De gelijkmaker kwam na ruim een uur spelen op naam van Kevin Vandendriessche. OH Leuven, ook gepromoveerd, startte met een gelijkspel tegen AS Eupen: 1-1.

Tennis: Koeznetsova slaat US Open over

19.49 uur: Opnieuw hebben meerdere tennissters zich afgemeld voor de US Open. Oud-winnares Svetlana Koeznetsova liet maandag weten niet mee te doen uit bezorgdheid over het nieuwe coronavirus. Ook de Tsjechische Barbora Strycova en de Chinese Wang Xiyi lieten de organisatoren maandag weten niet naar New York te komen. De Amerikaanse Ann Li en de Australische Priscilla Hon worden doorgeschoven naar het hoofdtoernooi.

„Het spijt me, ik had me echt verheugd op deelname. Maar de pandemie heeft alle plannen veranderd”, aldus de 35-jarige Koeznetsova, die het grandslamtoernooi in 2004 op haar naam schreef.

Kiki Bertens liet vrijdag al weten om dezelfde reden, net als vele andere topspeelsters, niet naar de Verenigde Staten te gaan.

Wielrennen: Sunweb hoopt in Ronde van Lombardije op Kelderman en Matthews

17.39 uur: De Nederlander Wilco Kelderman en de Australiër Michael Matthews moeten het zaterdag in de Ronde van Lombardije gaan doen voor Team Sunweb. Dat hoopt ploegleider Luke Roberts. „Wilco heeft met zijn zevende plek in de Ronde van Polen laten zien in vorm te zijn. Michael Matthews deed het met zijn derde plaats in Milaan-Sanremo ook goed. We gaan als collectief proberen een resultaat te halen”, zegt hij.

Sunweb selecteerde verder de Australiërs Chris Hamilton en Jai Hindley, de Duitsers Nico Denz en Florian Stork en de Amerikaan Chad Haga.

Roberts: „De Ronde van Lombardije is normaal gesproken al erg zwaar. Nu hebben de renners niet alleen met het zware parcours te maken maar ook met hoge temperaturen.”

De Ronde van Lombardije zou eigenlijk in het laatste weekend van oktober zijn. De wedstrijd is vanwege het coronavirus naar voren gehaald. Vorig jaar zegevierde de Nederlander Bauke Mollema.

Wielrennen: Tour de France start volgend jaar in Brest

17.34 uur: De start van de Tour de France zal volgend jaar in het Franse Brest plaatsvinden. Oorspronkelijk zou de start in Kopenhagen zijn, maar de coronacrisis zette hier een streep door.

De Deense hoofdstad zag zich genoodzaakt om af te zeggen. Na 1952, 1974 en 2008 wordt Brest voor de vierde keer gastheer van de Ronde van Frankrijk. De eerste vier etappes zullen in de Bretagne plaatsvinden. „Vier starts van de Tour, het wordt een record voor een andere stad dan Parijs”, aldus regio en Tour-directeur Christian Prudhomme.

De presentatie van de Tour 2021 staat gepland op 29 oktober, een week later dan verwacht.

Motorsport: Slotwedstrijd MotoGP in november in Portimão

16.47 uur: De seizoensfinale van de MotoGP is dit jaar op het Autodromo Internacional do Algarve in Portimão. Die wedstrijd is maandag als vijftiende race van dit jaar toegevoegd. De slotrace in Portimão is in het weekend van 20 tot en met 22 november.

De MotoGP was in 2012 voor het laatst te gast in Portugal, toen op het circuit van Estoril.

De Zuid-Afrikaanse motorcoureur Brad Binder won zondag in de MotoGP de Grote Prijs van Tsjechië. De Fransman Fabio Quartararo (Yamaha), de winnaar van de eerste twee races van het verlate seizoen in Jerez, kwam in Brno pas als zevende over de meet. Hij behield wel de leiding in het kampioenschap.

Wielrennen: Van Baarle met Team Ineos naar Dauphiné

16.16 uur: Dylan van Baarle start vanaf woensdag met Team Ineos in het Critérium du Dauphiné, een Franse etappekoers. De Nederlander maakt deel uit van een team met onder meer Egan Bernal, de Colombiaan die vorig jaar de Ronde van Frankrijk won. Bernal eindigde zondag nog als tweede in de Tour de l’Ain.

Met Geraint Thomas en Chris Froome stuurt Ineos ook nog eens twee oud-winnaars van de Ronde van Frankrijk naar de Dauphiné.

Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski en Pavel Sivakov maken het team compleet. Vermoedelijk start een groot deel van deze equipe binnenkort ook in de Ronde van Frankrijk.

Voetbal: Nieuwe tests wijzen vermoedelijk niet op corona bij NAC

14.35 uur: Nieuwe tests nadat er bij twee mensen van NAC corona was vastgesteld, geven aan dat er waarschijnlijk toch geen sprake was van besmettingsgevallen bij de Bredase club. Dat maakte NAC maandag bekend.

Zondag zou de club spelen tegen Dordrecht maar nadat twee mensen positief hadden getest werd het duel in overleg met de instanties afgeblazen.

„Na deze hertest lijkt het minder waarschijnlijk dat er besmettingen zijn bij NAC. Het monitoren op klachten en mogelijke besmettingen is een continu proces. Zo zal eind deze week, in de aanloop naar het duel tegen ADO Den Haag, opnieuw worden getest”, aldus de club.

Voetbal: Spanje oefent tegen PortugaI voor Nations League

14.17 uur: De nationale voetbalteams van Spanje en Portugal treffen elkaar in oktober vriendschappelijk. Het wordt de eerste Iberische confrontatie sinds het WK van 2018 in Rusland, toen beide landen gelijkspeelden tegen elkaar (3-3) in de groepsfase en de Portugese vedette Cristiano Ronaldo een hattrick maakte.

Het duel is gepland op 7 oktober in Portugal en dient als voorbereiding op de interlands uit de Nations League later die maand. Spanje, de wereldkampioen van 2010, treft dan Zwitserland en Oekraïne. Regerend Europees kampioen én winnaar van de eerste Nations League Portugal neemt het op tegen Frankrijk en Zweden.

Atletiek: Visser naar Finland voor 100 meter horden

13.06 uur: Nadine Visser loopt dinsdag haar eerste wedstrijd buiten Nederland op de 100 meter horden. De nummer zes van het WK vorige zomer en regerend Europees kampioene indoor op de 60 meter horden start op de Paavo Nurmi Games in het Finse Turku. Visser liep vorige maand bij een testwedstrijd op Papendal 12,90. Haar Nederlands record is 12,62.

De Paavo Nurmi Games zijn de eerste atletiekwedstrijden van het door de coronapandemie verlate seizoen in de Continental Tour Gold. Ook de Nederlandse sprinters Joris van Gool en Taymir Burnet zijn afgereisd naar Turku. Zij komen uit de op 100 meter. Nick Smidt en Ramsey Angela staan op de startlijst van de 400 meter horden.

Basketbal: Getergde Lillard loodst Trail Blazers langs Sixers

08.06 uur: Basketballer Damian Lillard was de uitblinker voor Portland Trail Blazers in het NBA-duel met Philadelphia 76ers. Met 51 punten loodste Lillard zijn ploeg naar de zege: 124-121. Een belangrijke overwinning, omdat de Trail Blazers nog altijd kans maken op een plekje in de play-offs.

Lillard was ook wel gebrand op een goed optreden. Hij kreeg nogal wat kritiek op zijn spel zaterdag tegen Los Angeles Clippers. Hij miste toen twee beslissende vrije worpen. Tegen de ’Sixers’ liet de getergde Lillard zien weer op scherp te staan met onder meer 15 rake vrije worpen.

Philadelphia kreeg in het eerste kwart een tegenslag te verwerken door het uitvallen van sterspeler Joel Embiid. De Kameroense forward liep een enkelblessure op.

Houston Rockets won met 129-112 van Sacramento Kings. De winnende ploeg leunde sterk op reserve Austin Rivers, die 41 punten maakte. Vedette James Harden was goed voor 32 punten.

Golf: Amerikaans talent Morikawa wint major

07.29 uur: Collin Morikawa heeft bij zijn tweede deelname aan een major meteen de zege gegrepen. De 23-jarige Amerikaan schreef het US PGA Championship op zijn naam. Hij noteerde op Harding Park in San Francisco een vierde en laatste ronde van 64 slagen (6 onder par) en troefde daarmee de complete wereldtop af. Morikawa kwam uit op 267 slagen (-13) en verdiende een slordige 1,6 miljoen euro met de winst.

Twee gearriveerde spelers deelden de tweede plaats op twee slagen achterstand: de Engelsman Paul Casey en de Amerikaan Dustin Johnson. Titelverdediger Brooks Koepka was met het ingaan van de laatste ronde nog kansrijk, maar hij noteerde een hopeloze score van 74 en zakte in de eindstand buiten de top 20.

„Dit was voorbestemd. Ik voelde bij het ontwaken dat het zou gaan gebeuren”, zei de winnaar, die al op 5-jarige leeftijd een golfclub in zijn handen kreeg. „En het houdt niet op hier. Dit smaakt absoluut naar meer”, aldus Morikawa, die met een birdie op de 14e hole en een eagle op de 16e afstand nam van zijn concurrenten.

Joost Luiten sloot af met 69 slagen (-1) en klom daarmee nog wat in het klassement. De Nederlander eindigde op de gedeelde 51e plaats. Hij zou aanvankelijk niet meedoen aan het majortoernooi, maar toen duidelijk werd dat de coronamaatregelen werden versoepeld en de golfers niet eerst twee weken in quarantaine hoefden, besloot Luiten toch naar de Verenigde Staten te gaan. Hij wist zijn beste klassering in een major, de 21e plaats in het US PGA CHampionship van 2012, niet te verbeteren.

Bosz met Leverkusen in kwartfinales Europa League tegen Inter

07.00 uur: Trainer Peter Bosz neemt het maandagavond met Bayer Leverkusen in de kwartfinales van de Europa League op tegen Internazionale, de club van Stefan de Vrij. Het duel in Düsseldorf begint om 21.00 uur. Tegelijkertijd is in Keulen de aftrap van Manchester United tegen FC Kopenhagen.

De Europa League wordt in twee weken tijd uitgespeeld in vier Duitse steden. Naast Düsseldorf zijn dat Gelsenkirchen, Duisburg en Keulen. Alle rondes gaan over één duel in plaats van twee. Dinsdag zijn de andere twee kwartfinales: Wolverhampton Wanderers - Sevilla en Sjachtar Donetsk - FC Basel.

Bosz ziet de wedstrijd tegen Internazionale met vertrouwen tegemoet. „We hebben altijd respect voor de tegenstander. Maar we zijn voor niemand bang, we vrezen geen enkele tegenstander.” Nadiem Amiri keert terug in de selectie van Leverkusen. De 23-jarige middenvelder ontbrak in de ontmoeting in de achtste finales met Rangers FC omdat hij in een privésituatie kortstondig in contact was gekomen met iemand die besmet was met het coronavirus.

In 2017 bereikte Bosz als trainer van Ajax de finale van de Europa League. Manchester United was daarin te sterk.