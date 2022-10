Pauw hoopt met ’stelletje tijgers’ op stunt: ’Mouwen opstropen en gaan met die banaan’

„Als je als debutant de openingswedstrijd van het grootste thuisland mag spelen, dan is dat natuurlijk fantastisch. Daar droom je van en zo’n kans krijg je misschien wel nooit meer”, aldus de 59-jarige Pauw, die in 2009 aan het roer stond bij de Oranje Leeuwinnen, toen het team zijn vuurdoop op een eindtoernooi beleefde. Het avontuur strandde destijds pas in de halve finale en was het begin van een bloeiperiode.

Zware groep

Pauw weet dat de Ieren niet op een soortgelijk succes hoeven te rekenen in Australië en Nieuw-Zeeland. The Girls in Green zijn opgeklommen tot een respectabele 24e plek op de FIFA-ranking en speelden niet zo heel lang geleden nog met 1-1 gelijk tegen topland Zweden, maar de tegenstanders op het WK zijn normaliter een maatje te groot. „We zitten in een zware groep. Met naast het gastland ook olympisch kampioen Canada”, weet Pauw.

Bovendien was Nigeria, dat elf keer de Afrika Cup won, in Pauws ogen het sterkste land dat Ierland uit pot 4 kon treffen. „Zij zaten daar alleen omdat Afrikaanse landen minder punten krijgen. Het wordt lastig, maar we hadden sowieso niet de illusie dat we wereldkampioen konden worden. De groepsfase overleven is niet realistisch, maar in geen enkele poule was dat realistisch geweest voor ons. Daarom is het gewoon heel mooi dat we enkele prachtige wedstrijden mogen spelen.”

Plan

Hoewel Pauw zelf realistisch is, weet ze hoe haar spelers er voor staan. „Dat is een stelletje tijgers! Zij zijn voor niemand bang. Ze willen de mouwen opstropen en gaan met die banaan. We kunnen tegen een zeperd aanlopen, maar we gaan ons tot in de puntjes voorbereiden. Er ligt een plan klaar en we gaan zien of dat goed genoeg is.”