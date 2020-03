Een Tour de France zonder publiek: ’Heel raar verhaal’

Steven Kruijswijk baant zich een weg door een haag van toeschouwers tijdens de rit naar Alpe d'Huez. In Frankrijk spoort men aan op het doorgaan van de Tour de France, desnoods zonder publiek. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Coronavirus of niet: The show must go on. Het nummer van Queen kan zo als lijflied dienen voor de manier waarop men in Frankrijk aanspoort op het doorgaan van de Tour de France. De organisatie (ASO) van de meest prestigieuze wielerkoers ter wereld blijft de hoop uitspreken dat er op 27 juni in Nice kan worden gestart. Daar bovenop toont Roxana Maracineanu, de Franse minister van Sport, haar vastberadenheid. ’Desnoods een editie zonder reclamekaravaan en zonder publiek aan start en finish’. Onze columnisten Michael Boogerd en Erik Breukink, en ook de nummer drie van de Tour van vorig jaar, Steven Kruijswijk, zijn het unaniem eens: ’Dit is een heel raar verhaal’.