Sainz pakt pole in GP Austin, Verstappen zondag vanaf plek 2

Vooraf was er al duidelijk wie er zondag niet van de voorste rij zouden vertrekken. Door gridstraffen moesten onder andere Charles Leclerc (10 plekken) en Sergio Perez (5 plekken) sowieso pas op de plaats maken, indien zij de snelste tijd zouden neerzetten.

Dat Verstappen de snelste tijd niet cadeau kreeg, werd in q1 duidelijk gemaakt door Ferrari. Leclerc was ietsje sneller dan en Carlos Sainz had zelfs bijna zes tienden marge op de Nederlander. Einde verhaal was het voor Magnussen, Ricciardo, Ocon, Schumacher en Latifi.

In q2 was Sainz niet zo sterk als tijdens het eerste deel, maar Verstappen en Leclerc waren weer aan elkaar gewaagd. Wederom was er een heel klein voordeel voor de Monegask. Ondertussen wisten Albon, Vettel, Gasly, Zhou en Tsunoda zich niet bij de beste tien te rijden.

Verstappen zette in q3 directe de snelste van de hele kwalificatie neer, maar Leclerc verpletterde die tijd al snel. Ook Sainz en Lewis Hamilton waren sneller. Dus kon de kersvers wereldkampioen aan de bak bij zijn laatste poging.

Leclerc en Sainz verbeterden zich allebei. Sainz was dit keer zelfs weer rapper dan zijn teamgenoot. Verstappen verbeterde zich ook, maar slaagde er niet in om de Ferrari’s af te troeven. Hij start daardoor zondag vanaf de tweede plek.

