’Schumacher bij bewustzijn na stamceltransplantatie’

Maandag meldde Le Parisien al dat Schumacher in het Pompidou-ziekenhuis is opgenomen voor een behandeling. De gerenommeerde Franse chirurg Philippe Menasche zou een stamceltransplantatie bij ’Schumi’ toegepast hebben.

Schumacher raakte in 2013 in een coma na een zwaar ski-ongeluk in de Franse Alpen. De voormalig coureur viel tijdens het skiën met zijn hoofd tegen een steen waardoor hij een schedeltrauma opliep.

Daarna werd hij zes maanden in een kunstmatige coma gehouden, waarna Schumacher thuis verder revalideerde. Sinds het ongeluk is hij niet meer in het openbaar gezien.