’Aangehouden man zaak-Sala blijkt ’spookpiloot”

Volgens de Engelse krant is nu vooral de vraag: Waarom bestuurde hij op die bewuste 21 januari niet het vliegtuig? Henderson werd daags na de verdwijning naar verluidt zelfs dood verklaard op Facebook, een bericht dat hij zelf meteen ontkende. Wel haalde hij meteen zijn profiel offline.

Bekijk ook: Man gearresteerd op verdenking doodslag Sala

„Ik ben al een jaar niet meer in Nantes geweest”, verklaarde de spookpiloot tegenover Ouest-France. Zijn id-kaart zou echter wél zijn gecontroleerd op de luchthaven van Nantes. „Heb ik geen uitleg voor, dat moet een vergissing geweest zijn van de luchthavenautoriteiten.”

Wat de betrokkenheid van Henderson is bij het neerstorten van het vliegtuig, is vooralsnog niet bekend. Maar opvallend: hij had de verblijfskosten van de daadwerkelijke piloot - David Ibbotson - betaald. Ibbotson zou zijn creditcard kwijt zijn geraakt en daardoor de hotelrekening niet hebben kunnen betalen.

Sala en Ibbotson zaten in het vliegtuig dat op maandag 21 januari van de radar verdween. De twee waren op weg van Frankrijk naar Engeland, nadat de voetballer van FC Nantes voor 20 miljoen euro was overgenomen door Cardiff City.

Het lichaam van Sala werd later gevonden, dat van de piloot niet.