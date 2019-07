FC Utrecht verhuurt Dumic opnieuw

Als de centrale verdediger morgen de medische keuring doorstaat, wordt hij verhuurd met een optie tot koop aan een buitenlandse club. FC Utrecht heeft met Willem Janssen, Emil Bergstrøm, Mark van der Maarel, Christopher Mamengi en Tommy St. Jago al voldoende centrumverdedigers in de selectie. Door Dumic te verhuren ontstaat er ruimte voor jongere spelers om aan speeltijd toe te komen.

De voormalige Deense jeugdinternational is twee jaar geleden door FC Utrecht overgenomen van NEC. Dumic, tegenwoordig international voor zijn geboorteland Bosnië-Herzegovina, werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Dynamo Dresden. Hoewel Dumic veel speelde in Oost-Duitsland zag de club uit de 2. Bundesliga af van de mogelijkheid om een optie tot koop te lichten. Dyanmo Dresden is nu ook niet in de running voor een nieuwe huurperiode. De verwachting is dat Dumic komende zomer definitief wordt verkocht, omdat zijn contract dan nog maar één jaar doorloopt.