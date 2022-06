Nederlands feestje verpest: Dirk van Duijvenbode kansloos in finale

De 29-jarige Van Duijvenbode liep direct achter de feiten aan in de eindstrijd. Pas in de vijfde leg slaagde hij erin om de nul achter zijn naam van het scorebord te vegen. Met een 1-4 achterstand vroeg hij het thuispubliek in de Ziggo Dome nadrukkelijk om steun, maar de ijzig koele Van den Bergh brak direct terug en liep vervolgens rap uit tot 6-1. Na de pauze ga Van Duijvenbode nog even een teken van leven, maar kon hij niet verhinderen dat zijn opponent met twee gewonnen legs op een rij de eindzege naar zich toetrok: 8-2.

,,Ik kan deels leven met dit verlies en deels niet. Ik kwam gewoon niet in mijn spel, maar dat werd gedeeltelijk veroorzaakt door Dimitri. Dat is een van zijn kwaliteiten. Ik had soms ook een beetje pech. Het was af en toe net niet, terwijl ik een speler ben bij wie de tweede pijl volgt als de eerste goed zit. Nu zaten ze steeds net in de dubbel 1 of de dubbel 5. Ja, als je dat twee keer gooit, schiet het natuurlijk niet op. Van tevoren was ik hier tevreden meegeweest, maar ik verlies nu wel weer een finale. Ik vind echter niet dat je op deze manier van een finale-syndroom kunt spreken, want als iemand zo goed gooit, dan kun je gewoon een keer verliezen”, aldus Van Duijvenbode, doelend op het uitstekende gemiddelde van 104,6 van Van den Bergh en diens puike finishpercentage van 53,33 procent. ,,Hij miste amper een dubbel, alleen als het kon. Maar goed, morgen denk ik niet meer aan deze verloren finale. Dan ga ik vol gas geven op Defqon (hardstyle-festival, red.) en daar heb ik heel veel zin in.”

Hard gelag

De nederlaag van Van Duijvenbode was een hard gelag voor de Nederlandse fans, die zich halverwege de avond al rijk rekenden, met maar liefst zes landgenoten bij de laatste acht. Eén voor één sneuvelden de Nederlanders echter aan de oche. Eerder deze maand won Van den Bergh, ook wel de The DreamMaker genoemd, ook al de Nordic Darts Masters.

Thriller

Van Duijvenbode plaatste zich voor de finale door in een ware thriller af te rekenen met James Wade. De Nederlander liep lange tijd achter de Brit aan, maar kwam in het slot leg langszij en trok het finale-ticket naar zich toe door zijn tegenstander in de de beslissende leg te breken: 7-6. Van den Bergh had het makkelijker. Danny Noppert was een maatje te klein voor de Belg: 7-2.

Kwartfinales

Martijn Kleermaker - Dirk van Duijvenbode 4-6

James Wade - Maik Kuivenhoven 6-4

Dimitri Van den Bergh - Jermaine Wattimena 6-1

Danny Noppert - Vincent van der Voort 6-5

Halve finales

Dirk van Duijvenbode - James Wade 7-6

Dimitri Van den Bergh - Danny Noppert 7-2