Broodnodig succes John van den Brom bij RC Genk

Het succes is echter zeer welkom, want de kritiek op Van den Brom vanuit de achterban en in de pers zwol de afgelopen tijd aan. De Nederlander werd in november aangesteld, toen RC Genk in een sterke periode zat. De eerste drie duels onder leiding van de Amersfoorter werden ook gewonnen en de club uit Belgisch Limburg pakte zelfs de koppositie.

Sinds de eerste nederlaag onder leiding van Van den Brom, uitgerekend tegen zijn oude club Anderlecht, is er flink de klad in gekomen bij de club uit de mijnwerkersstreek. Van de laatste zeven competitiewedstrijden werden er vier verloren en maar één gewonnen. Daardoor is de achterstand op koploper Club Brugge opgelopen tot zeventien punten. Inmiddels is zelfs een topvier-positie, die recht geeft op deelname aan de kampioensplay-offs, niet meer zeker. Het gat tussen nummer drie RC Genk en nummer vijf KV Oostende bedraagt nog maar vier punten, terwijl Van den Brom zaterdag met zijn ploeg op bezoek gaat in Oostende.