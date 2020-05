Club Brugge wil uitbreiding Belgische competitie

Op dit moment bestaat de Jupiler Pro League uit zestien clubs, maar wat koploper Club Brugge betreft komen Beerschot en OH Leuven daarbij. Die clubs uit de tweede klasse zouden eigenlijk in een play-off gaan uitmaken wie promoveert naar de hoogste afdeling.

Vanwege het coronavirus ligt ook in België de competitie al sinds maart stil. De overkoepelende organisatie besloot al vrij snel om het seizoen niet meer te hervatten. Dat besluit moet echter nog worden bekrachtigd op een algemene vergadering, maar die is al verschillende keren uitgesteld in afwachting van meer duidelijkheid vanuit de overheid.

Afgelopen week werd bekend dat in ieder geval tot 31 juli geen sportwedstrijden zijn toegestaan, waardoor het min of meer onmogelijk is geworden om het huidige seizoen nog uit te spelen. Mogelijk kan begin augustus nog wel de bekerfinale Club Brugge - Antwerp worden gespeeld, zonder publiek.

In de reguliere competitie van de Pro League zijn 29 van de 30 speelrondes afgewerkt. Daarna zouden nog play-offs volgen. Voor Waasland-Beveren dreigde als nummer 16 van de ranglijst degradatie, al had de club in de laatste reguliere speelronde nog wel een kans daaraan te ontsnappen. Wat Club Brugge betreft blijft Waasland-Beveren op het hoogste niveau en promoveren twee clubs uit de tweede klasse. Om dat tot stand te brengen, is bij een stemming op de algemene vergadering een meerderheid van 80 procent nodig.

Play-offs zijn komend seizoen voor de ploeg van aanvoerder Ruud Vormer niet wenselijk, omdat het onduidelijk is wanneer de voetbalcompetitie kan beginnen en omdat in de zomer van 2021 ook het EK wordt gehouden.

Het is vooralsnog een voorstel van Club Brugge, maar of er gehoor aan gegeven gaat worden is nog maar de vraag. In Nederland werd zo’n dergelijk voorstel - een Eredivisie met 20 clubs - van tafel geveegd door de KNVB. Voor SC Cambuur en De Graafschap, die respectievelijk eerste en tweede stonden in de Keuken Kampioen Divisie, was dat slecht nieuws. De twee clubs pleitten voor promotie naar de hoogste divisie, maar dat werd hen ontnomen door het besluit van de KNVB. Vrijdag stonden Cambuur en De Graafschap tegenover de KNVB in een kort geding. Een uitspraak over de zaak laat nog even op zich wachten.