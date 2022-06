Premium Het beste van De Telegraaf

Heimwee en gebrek aan perspectief reden van terugkeer Sanniez koesterde nummer 34 in Slovenië: ’Dat telefoontje met Appie kwam niet meer’

Door Bastian van de Belt

Terry Lartey Sanniez in actie voor het Sloveense Celje, de club die hij inmiddels heeft verlaten. „Ik kan nu zoeken naar een uitdaging die beter bij me past.” Ⓒ DE TELEGRAAF

AMSTERDAM - Hoe belandt een Amsterdamse straatvoetballer in Slovenië? Wellicht belangrijker: waarom is hij binnen een jaar alweer terug? Het is het bijzondere verhaal van de 25-jarige Terry Lartey Sanniez, bij wie ’makkelijk’ niet in het woordenboek voorkomt. Een jaar op de Balkan betekent voor Sanniez een tijd vol levenslessen, maar ook strijd en heimwee. Opgeven doet hij niet, vanwege een bijzondere reden.