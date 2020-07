Tranen bij Giovanni van Bronckhorst tien jaar na verloren WK-finale

Giovanni van Bronckhorst houdt Pedro van zich af in de WK-finale. Ⓒ ANP/HH

Zaterdag exact tien jaar terug deed het Nederlands voetbalelftal in Johannesburg een gooi naar de wereldtitel. Net als in 1974 en 1978 greep Oranje naast het goud. Giovanni van Bronckhorst was de aanvoerder en zegt dat het WK in Zuid-Afrika om veel meer redenen voor de rest van zijn leven van grote invloed is geweest.