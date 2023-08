Lineth Beerensteyn: ‘Als het zo goed blijft gaan kan ik spelen’

Beerensteyn raakte op 23 juli in Dunedin geblesseerd in de gewonnen openingswedstrijd tegen Portugal (1-0). ,,Als het zo doorgaat is de kans zeker aanwezig dat ik kan spelen”, aldus de snelle aanvalster, die poulewedstrijden tegen de VS (1-1) en Vietnam (7-0) dientengevolge moest missen.

,,Ik voelde meteen ontzettend veel pijn”, herinnert de spits van Juventus zich het moment. ,,Er ging van alles door mijn hoofd. De pijn was ondragelijk en ik dacht het zal toch niet? Want het had ook het einde van het toernooi kunnen betekenen.”

Bekijk ook: Bondscoach Andries Jonker blijft ondanks groepswinst kritisch op Leeuwinnen

Opgerekte enkelbanden

Gelukkig voor de aanvaller van Juventus viel de schade aan de enkel, een stel opgerekte enkelbanden, enigszins mee. ,,Maar ik had tijd nodig om te herstellen. Wel kon ik vanaf dat moment schakelen. Zo van oké, nu gaan we er alles aan doen om er zo snel mogelijk weer te staan”, aldus Beerensteyn, die in Trinity Wharf, het spelershotel in Tauranga, naar eigen zeggen wel een paar traantjes heeft moeten laten.

Grote broer

De eerste uren na de opgelopen kwetsuur waren het moeilijkst, legt de pechvogel uit: ,,Ik zat heel erg te piekeren. Door de pijn, door het doemscenario dat door mijn hoofd spookte. Maar ik wilde mezelf ook weer niet gek maken. Het kon ook meevallen, zoals achteraf gelukkig bleek. Mijn teamgenoten hebben mij in eerste instantie gekalmeerd, maar zeker ook mijn familieleden, over de telefoon uiteraard.”

Op dit soort momenten is daar altijd haar grote broer Regilio. ,,Hij belde mij als eerste. Dat is altijd zo”, glimlacht kleine zus Lineth. ,,Hij vroeg eerst even hoe het met mij ging en hoe ik mij voelde, om snel over te schakelen op een peptalk. Hij is echt áltijd positief. ,,Ah joh, geloof me: het valt mee, je staat binnenkort weer op het veld hoor”, zei hij. Alles om mij gerust te stellen. En weet je? Dat lukt hem altijd.”

Schietbeen

Of ze nog veel last heeft van die pijnlijke rechterenkel? Beerensteyn voelt eens aan het gewricht: ,,Als ik op het veld sta denk ik er niet meer aan en ga ik volle bak. Dat gaat goed. Ik heb geen last meer, niks. Als ik draai voel ik het nog wel een klein beetje, dat is normaal. Je hebt altijd nog wel een ‘momentje’. Als ik een tik krijg, zal ik die ook zeker voelen.”

Het nadeel is wel dat het haar schietbeen betreft. ,,Gelukkig kan ik ook wel wat met links”, grapt de spits, goed voor 25 treffers in 91 interlands. Dan serieus: ,,Volgens mij maakt het niet uit welke enkel het is, het blijft vervelend. Maar goed, het is inderdaad mijn sterkere been.”

Rentree

Beerensteyn sloot de dag voor het duel met Vietnam al weer aan, maar kwam niet op het wedstrijdformulier te staan ,,Dat was ook slechts één training”, weet de spits. ,,En je moet het toch langzaam opbouwen en meerdere trainingen hebben afgewerkt voor je weer kan spelen. De dag ná de wedstrijd heb ik gewoon alles met de wissels meegedaan. Vandaag heb ik weer normaal met de groep getraind. Het gaat goed. Als het zo doorgaat is de kans zeker aanwezig dat ik kan spelen.”