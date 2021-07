Oranje ’bullit-train’ nadert topsnelheid: hockeysters treffen Nieuw-Zeeland in kwartfinale

Door de groepswinst wacht Oranje nu een kwartfinaleduel met Nieuw-Zeeland, het land dat in de andere poule als vierde eindigde. Sommige oudere Nederlandse speelsters zullen ongetwijfeld terugdenken aan het knock-outduel met de kiwi’s in Londen, negen jaar geleden, toen Oranje aan uitschakeling ontsnapte om uiteindelijk goud te winnen.

Oranje schoot als een Japanse bullet-train uit de startblokken. Nadat Xan de Waard keepster Julia Sonntag in het vroege offensief tot een ‘glansparade’ had gedwongen en Caia van Maasakker een sleepcorner zag worden gekeerd door de Duitse doelvrouw, prikte Frédérique Matla na acht minuten de tweede strafcorner tegen de plank (1-0).

Laurien Leurink en Lidewij Welten vieren de 2-0. Ⓒ HH/ANP

De 24-jarige aanvalster zit in een ongekend productieve periode en heeft een bekoorlijke streak te pakken: Matla maakte niet alleen haar zesde treffer op de Spelen, ze scoorde alweer voor de elfde keer op een rij. Het record is in handen van Lisanne Lejeune. De HGC-legende doelpuntte twaalf duels achter elkaar.

Elf op een rij

Vijf minuten later stond het al 2-0, via een zeer flitsende aanval over vijf schijven. Lidewij Welten was het eindstation, na een assist van Laurien Leurink. Het was de eerste interland-goal van Welten sinds haar hamstringblessure. De aanvalster van Den Bosch heeft nu op drie verschillende edities van de Olympische Spelen gescoord.

De Nederlandse vrouwen leken met een 2-0 voorsprong te gaan rusten, maar Sonja Zimmermann sleepte een strafcorner door de benen van Josine Koning. Het was een opsteker voor de Duitse vrouwen, waar Teun de Nooijer als assistent-trainer in het begeleidingsteam rondloopt. Tijdens de verloren EK-finale van 13 juni wisten de oosterburen niet te scoren.

Lidewij Welten in actie namens Oranje. Ⓒ HH/ANP

Lidewij Welten

In het derde kwart zorgde scheidsrechter Kelly Hudson voor een curieus moment, nadat Matla uit een zelf versierde strafcorner de paal had getroffen. Xan de Waard, prima spelend, leek te hebben gescoord, maar de Nieuw-Zeelandse arbiter floot net daarvoor voor een strafcorner, waar ze beter het voordeel had kunnen afwachten.

Pech voor Oranje dus, dat in het vierde kwart nog even scherp moest zijn toen de Duitsers hun tweede straf strafcorner van de wedstrijd kregen. Ditmaal stond Koning wel op haar post. Niet veel later, toen de Duitsers hoger druk probeerden te zetten, liet Welten zien écht helemaal terug te zijn van haar blessure. In een snelle fastbreak bediende ze haar Bossche ploeggenoot Matla, die Sonntag met een listige schijnbeweging het nakijken gaf: 3-1.

