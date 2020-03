Ploegartsen vragen om afgelasting Italiaanse wielerkoersen

De artsen halen in hun argumentatie een aantal punten aan. Ten eerste stellen ze dat de gezondheid van renners, staf en het publiek de prioriteit moet zijn. „Andere sporten annuleren massaal evenementen. Er is geen reden voor de organisatie om renners in gevaarlijke situaties te brengen”, aldus de teamdokters. „Ten tweede zou, indien de wedstrijden toch doorgaan, de capaciteit om diagnoses te stellen op orde moeten zijn. Elk jaar worden renners ziek tijdens een rittenkoers als Tirreno-Adriatico. De vraag is dan of het hele team in quarantaine moet en voor hoelang. De organisatie heeft hierover nog geen plan bekendgemaakt.”

Een mogelijk probleem is ook dat renners die zwaar ten val komen naar een ziekenhuis buiten Italië moeten worden gebracht. In Italiaanse ziekenhuizen is de werkdruk momenteel hoog. De artsen stellen tenslotte dat de risico’s nu, bijvoorbeeld dat teams in quarantaine moeten, te groot zijn met het oog op de rest van het seizoen. Onder meer ook artsen van Lotto-Soudal, Sunweb en EF ondertekenden de petitie.

Ondertussen verkeren de teams in grote onzekerheid. Het Amerikaanse EF deed een verzoek bij de UCI niet te hoeven starten in Italië. De medewerkers van Deceuninck - Quick-Step die op weg zijn naar Italië, hebben hun reis afgebroken. „Ik heb mijn medewerkers laten stoppen in Reims”, zei teambaas Patrick Lefevere. „We wachten nu op verder bericht rond deze koersen.”

Ook Jumbo-Visma is in afwachting van nieuws uit Italië. „We hebben de bus noch de vrachtwagen laten vertrekken. Hopelijk krijgen we vandaag duidelijkheid. Veel langer kunnen we niet wachten”, aldus een woordvoerder van de ploeg.

Op bovenstaande kaart staan enkel de door het RIVM bevestigde ziektegevallen. Het instituut komt dagelijks met een update.