Politie Liverpool onderzoekt vernieling spelersbus Real Madrid

Pep Guardiola nu wel in halve CL-finale met Manchester City

Pep Guardiola is er met Manchester City eindelijk in geslaagd om de halve finales te bereiken van de Champions League. In de voorgaande drie seizoenen strandde de Spaanse trainer met zijn Engelse ploeg steeds in de kwartfinales, maar nu trok City tegen Borussia Dortmund aan het langste eind dankzij ...