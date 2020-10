Wout Weghorst toont zijn waarde in Bundesliga

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Wout Weghorst belangrijk voor Wolfsberg

19.09 uur: VfL Wolfsburg heeft de eerste overwinning geboekt in de Bundesliga dit seizoen. De ploeg van de scorende Wout Weghorst won in eigen huis met 2-1 van Arminia Bielefeld. Wolfsburg, dat de eerste vier wedstrijden had gelijkgespeeld, stijgt door de zege naar de achtste plek.

Weghorst werd uit een vrije trap aangespeeld door Maximilian Arnold, draaide weg en schoot binnen. Arnold maakte er een minuut later zelf 2-0 van.

Bielefeld, met Mike van der Hoorn en oud-PSV'er Ritsu Doan, ging op zoek naar een treffer. De grootste kansen waren er nog voor Wolfsburg via Renato Steffen en Maxence Lacroix, die tegen de paal schoot. Invaller Sven Schipplock maakte tien minuten voor tijd de 2-1.

Voetbal: Lille is koppositie in Frankrijk kwijt

19.07 uur: De voetballers van Lille OSC hebben de koppositie in de Franse voetbalcompetitie verspeeld. Ze kwamen in het uitduel met OGC Nice niet verder dan een gelijkspel (1-1).

Kasper Dolberg, oud-speler van Ajax, bracht de thuisploeg op voorsprong. Burak Yilmaz maakte gelijk voor Lille.

PSG is de nieuwe koploper van Frankrijk, na de winst van zaterdag op Dijon (4-0). Lille staat in punten gelijk maar heeft een slechter doelsaldo dan de regerend kampioen.

Judo: Ausma grijpt brons in Boedapest

18.23 uur: Judoka Natascha Ausma heeft een bronzen medaille overgehouden aan de grand slam in Boedapest. In de klasse tot 78 kilogram versloeg de 24-jarige judoka Aleksandra Babintseva uit Rusland in de golden score met ippon.

Ausma had na zeges op de Poolse Paulina Diaopa, de Portugese Patricia Sampaio en Anastasija Toerchin uit Oekraïne de halve finales gehaald. Daarin verloor ze van de Franse Audrey Tcheumeo, die later het goud pakte. In de strijd om brons was het lang spannend, maar klopte ze de Russin die in de herkansingen eerder had gewonnen van Karen Stevenson.

Wereldkampioen Noël van ’t End greep in de klasse tot 90 kilogram naast het brons. Van ’t End won in de groepsfase van Li Kochman uit Israël, Mattias Kuusik uit Estland en Marcus Nyman uit Zweden. De 29-jarige wereldkampioen verloor in de halve finale echter van Altanbagana Gantulga uit Mongolië. In de strijd om brons bleek ook Mammadali Mehdijev uit Azerbeidzjan te sterk. De judoka had Van t ’End op de Europese Spelen in 2019 ook al de weg naar het brons versperd.

Golf: Luiten op tiende plek beste Nederlander op Italiaans Open

17.03 uur: Joost Luiten is op het Italiaans Open als tiende geëindigd. Daarmee is hij de beste Nederlander. Luiten liep op de slotdag een ronde van 68 slagen en kwam daarmee uit op 16 slagen onder het baangemiddelde.

De 34-jarige Luiten noteerde op de zesde hole een eagle, twee slagen onder het baangemiddelde. Ook sloeg hij zeven birdies. Een dubbele bogey op de vijfde hole voorkwam een betere score.

Darius van Driel begon de laatste dag als de beste Nederlander. Hij eindigde echter met een matige slotronde van 73 slagen, zijn slechtste score over de vier dagen. Van Driel noteerde drie bogeys en stelde daar slechts twee birdies tegenover. Daardoor werd hij gedeeld dertigste. Wil Besseling werd zestiende met -14 over vier dagen.

Het Italiaans Open werd gewonnen door de Engelsman Ross McGowan (-20), die geen geweldige slotronde kende (71 slagen), maar de Belg Nicolas Colsaerts en landgenoot Laurie Canter één slag voorbleef.

Motorsport: Bendsneyder 16e in GP Teruel

16.54 uur: Bo Bendsneyder heeft zijn beste klassering gehaald in de Moto2 sinds de hervatting van het WK wegrace in dit coronajaar. De Rotterdamse motorracer finishte als zestiende in de Grote Prijs van Teruel op circuit Motorland Aragon.

De coureur van het Nederlandse team RW Racing GP beleefde al een lichtpuntje in de kwalificaties door de tiende startplek te veroveren. Die positie wist hij in de race niet vast te houden. Bendsneyder kon wel mee in het tempo, maar leverde tegen het einde van de race net te veel posities in om er punten voor het kampioenschap uit te slepen.

De Brit Sam Lowes won voor de derde keer op rij en hij nam de leiding in het WK over van de Italiaan Enea Bastianini, die als derde eindigde. Het verschil bedraagt 7 punten.

Motorcross: Gajser loopt met zege in Lommel verder uit in WK

16.12 uur: Tim Gajser heeft de Grote Prijs van Lommel in de MXGP gewonnen. De Sloveense motorcrosser en regerend wereldkampioen was de beste in beide manches in Lommel en verstevigde de leiding in het wereldkampioenschap.

De Fransman Romain Febvre eindigde in beide manches als tweede. Jeremy Seewer uit Zwitserland werd derde in de tweede manche en na de vierde plaats in de eerste manche ook derde in de einduitslag. De Italiaan Antonio Cairoli, die derde werd in de eerste manche, finishte na een val slechts als tiende in de tweede manche.

In de WK-stand komt Gajser op 583 punten. Cairoli staat tweede op 509. De Spaanse motorcrosser Jorge Prado, tot aan de race nog de nummer drie in de WK-stand, ontbrak in Lommel. De Spanjaard, die afgelopen woensdag op hetzelfde circuit nog de Grote Prijs van Limburg won, testte positief op het coronavirus.

Brian Bogers eindigde in Lommel als zesde en zevende en als zevende overall. Glenn Coldenhoff ontbrak in Lommel. De Brabander liep bij de kwalificatie vorige week breukjes in twee rugwervels op. Jeffrey Herlings is al langere tijd afwezig wegens nekletsel en een voetblessure.

In de MX2-klasse won Roan van de Moosdijk de tweede manche. De jonge motorcrosser eindigde in de algemene uitslag als tweede achter de Brit Ben Watson die de eerste manche had gewonnen en vierde werd in de tweede race. Van de Moosdijk was als zesde gefinisht in de eerste omloop.

Tennis: Van de Zandschulp kan goede week niet bekronen

16.52 uur: Het is tennisser Botic van de Zandschulp niet gelukt het challengertoernooi van Ismaning te winnen. Op het indoortoernooi in Duitsland moest hij met 6-7 (3) 7-6 (2) 7-5 zijn meerdere erkennen in de Zwitser Marc-Andrea Hüsler.

De 25-jarige Van de Zandschulp, de nummer 174 van de wereld, zou bij winst vanaf maandag de beste Nederlander zijn op de wereldranglijst. Tallon Griekspoor blijft nu de nummer 1 van Nederland.

Van de Zandschulp was één keer de beste op een challenger, vorig jaar in Hamburg. Dit jaar verloor hij ook al een finale in Koblenz.

Tennis: Middelkamp verliest dubbelspelfinale

15.36 uur: Matwé Middelkoop is er niet in geslaagd de titel in het dubbelspel te pakken op het European Open in Antwerpen. De 37-jarige dubbelspecialist verloor met zijn partner Rohan Bopanna uit India in de finale in twee sets van de Australiër John Peers en de Nieuw-Zeelander Michael Venus: 6-3 6-4.

Peers en Venus hadden in de halve finale Sander Arends en zijn Spaanse dubbelpartner Pablo Andujar uitgeschakeld.

Het is voor Middelkoop de tweede finale van een ATP-toernooi die hij dit jaar verliest. Deze maand verloor hij met zijn Braziliaanse dubbelpartner Marcelo Demoliner de finale in St. Petersburg. In februari pakte hij met Demoliner wel de dubbeltitel van het toernooi in Corodoba in Argentinië.

Motorsport: Zege Morbidelli in MotoGP

14.04 uur: De Italiaanse wegracer Franco Morbidelli heeft de Grote Prijs van Teruel in de MotoGP op zijn naam geschreven. Het was de tweede GP-zege van dit seizoen voor de coureur van Yamaha. Morbidelli finishte op circuit Motorland Aragon ruim 2 seconden voor de Spanjaard Alex Rins (Suzuki). Joan Mir (Suzuki) eindigde op 5 seconden als derde en de Spanjaard verstevigde zijn leidende positie in het wereldkampioenschap.

De Japanner Takaaki Nakagima (Honda) beleefde weinig plezier aan zijn eerste poleposition ooit. Hij vloog al in de eerste ronde van de baan af en kon de race niet vervolgen. Morbidelli nam de leiding over en stond deze niet meer af. Rins zat vrijwel de gehele race kort achter hem, maar was geen moment in staat de Italiaan echt te bedreigen. Mir startte als twaalfde en stuurde zijn machine in de beginfase kundig naar voren. Zijn opmars bracht hem naar de derde plaats en kostbare punten voor het kampioenschap. Hij liep uit op de Fransman Fabio Quartararo (Yamaha), die in de GP van Teruel pas als achtste over de meet kwam.

Voetbal: Skomina leidt Ajax in uitduel met Atalanta

14.03 uur: Scheidsrechter Damir Skomina leidt dinsdagavond het uitduel van Ajax met Atalanta in de Champions League. De ervaren Sloveen is een oude bekende van de club uit Amsterdam. Hij floot Ajax twee seizoenen geleden ook tijdens een thuisduel met Real Madrid (1-2). Skomina haalde zich toen de woede van veel fans van Ajax op zijn hals door een treffer van Nicolás Tagliafico af te keuren. Skomina leidde Ajax ook drie jaar geleden tijdens de verloren finale van de Europa League tegen Manchester United (0-2).

De Sloveen krijgt in Bergamo assistentie van zijn landgenoten Jure Praprotnik en Robert Vukan, die als grensrechters zijn aangesteld. Juan Martínez Munuera zal als videoscheidsrechter optreden. De Spanjaard leidde zaterdag nog de Spaanse topper tussen Barcelona en Real Madrid (1-3).

Ajax verloor vorige week het eerste duel in de groepsfase van de Champions League van Liverpool (0-1). Atalanta was in Denemarken veel te sterk voor FC Midtjylland (0-4).

Stand gelijk in World Series na spectaculaire zege Tampa Bay

09.32 uur: De honkballers van Tampa Bay Rays zijn in de World Series op gelijke hoogte gekomen met Los Angeles Dodgers. De club uit Florida won in Arlington op spectaculaire wijze het vierde duel in de finale (best-of-seven) van de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB. De Rays werkten in de negende en laatste inning, met pitcher Kenley Jansen uit Curaçao op de heuvel, met twee punten een achterstand weg: 8-7. Daarmee kwam de stand in de eindstrijd op 2-2. Zondag is in Texas de vijfde wedstrijd.

De Dodgers hadden de nederlaag in de negende inning aan zichzelf te wijten. Met twee man uit en twee honken bezet sloeg Brett Phillips de bal het veld in. Dankzij een misser bij fielder Chris Taylor kon Kevin Kiermaier vanaf het tweede honk simpel de gelijkmaker binnen lopen: 7-7. Daarna trachtte Randy Arozarena, komend vanaf het eerste honk, het winnende punt te forceren. Tussen het derde honk en de thuisplaat ging hij echter onderuit waarna een zege op dat moment niet meer mogelijk leek. Catcher Will Smith tastte echter mis op de aangooi van Max Muncy waarna Arozarena tot zijn grote verbazing en vreugde alsnog het winnende punt kon scoren: 8-7.

Tennis: Middelkoop bereikt finale dubbelspel in Antwerpen

00.17 uur: Matwé Middelkoop heeft op het European Open in Antwerpen de finale van het dubbelspel bereikt. De 37-jarige dubbelspecialist won met zijn partner Rohan Bopanna uit India in de supertiebreak van de Belgen Sander Gillé en Joran Vliegen: 4-6 6-3 10-8.

Middelkoop en Bopanna treffen in de finale zondag de Australiër John Peers en de Nieuw-Zeelander Michael Venus. Die wonnen eerder op de dag van Sander Arends en zijn Spaanse dubbelpartner Pablo Andujar met 6-3 en 6-4.