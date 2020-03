Josip Ilicic viert een treffer, Jasper Cillessen raapt de bal op. Ⓒ AFP

Niemand had het op voorhand gedacht, maar Atalanta staat in de kwartfinales van de Champions League. Het clubje uit Bergamo scoorde over twee wedstrijden acht doelpunten tegen Valencia. Vijf daarvan kwamen op naam van Josip Ilicic. In Italië al langer een cultheld van formaat, maar vanaf nu ook bekend over de hele voetbalwereld.