Lyon blijft knokken, ook voor Depay: ’Hoe stom kan je zijn?’

De eerste rechtszaak verloor Lyon, maar Aulas wil nu naar het hoogste rechtsorgaan in Frankrijk stappen.

Het feit dat in navolging van de Duitse ook de Spaanse competitie weer gaat beginnen, is voor Aulas het bewijs dat in Frankrijk overhaast te werk is gegaan. „De Spaanse competitieleider Javier Tebas zat bij dezelfde vergaderingen met de UEFA als LFP-directeur Didier Quillot. De UEFA zei geduldig te zijn. Maar onze officials hebben blijkbaar andere conclusies getrokken dan de Spaanse”, zegt Aulas in de krant L’Équipe. „Hoe stom kan je zijn?”

Lyon, de nummer 7 van de Ligue 1, kreeg geen ticket voor Europees voetbal. De club van Memphis Depay en Kenny Tete stapte samen met de degradanten Amiens en Toulouse naar de rechter, maar het verzoek om de competitie alsnog te hervatten werd vrijdag afgewezen. De drie clubs overwegen nu samen het hogerop te zoeken.

Lyon vreest bovendien dat Depay, de sterspeler van de Fransen, wil vertrekken als de club volgend seizoen geen Europees voetbal speelt. Het contract van de Nederlander loopt volgend jaar af.