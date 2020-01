Sport kort: Mavericks ondanks uitblinkende Doncic onderuit in NBA

09.42 uur: De basketballers van Charlotte Hornets hebben in overtime Dallas Mavericks met 123-120 verslagen. De 39 punten van de Sloveense ster Luka Doncic waren in Dallas voor de Mavericks net niet voldoende voor een zege.

Terry Rozier en Devonte’ Graham waren de grote mannen bij de Hornets, door respectievelijk voor 29 en 27 punten te tekenen. De bezoekers hadden in het tweede kwart een voorsprong van twintig punten, maar het draaide toch nog uit op overtime. In de verlenging maakte Rozier 7 van de 20 punten.

Voor de Hornets is het de tweede opeenvolgende uitzege, na een reeks verliesbeurten van zes. Voor de thuisploeg was het de derde nederlaag in vier duels.

Jan Willem van Schip Ⓒ ANP

Wielrennen: Van Schip/De Pauw pakken leiding in zesdaagse

07.00 uur: Baanwielrenner Jan-Willem van Schip en zijn Belgische partner Moreno De Pauw hebben de leiding genomen bij de zesdaagse in Ahoy. Tijdens de derde avond in Ahoy zegevierde het duo op de tweede koppelkoers. Van Schip en De Pauw namen daarin ook een ronde voorsprong op de concurrentie.

Het Nederlands/Belgische duo gaat halverwege de zesdaagse aan de leiding met 126 punten. De Belgen Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande hebben weliswaar al 170 punten, maar een ronde achterstand. Dat geldt ook voor Niki Terpstra en zijn Belgische makker Iljo Keisse, de leiders na de eerste en tweede dag. Terpstra en Keisse hebben 168 punten. Dit duo won de Rotterdamse zesdaagse in 2013, 2014 en 2015. Roger Kluge en Theo Reinhardt, de Duitse wereldkampioenen op de koppelkoers, staan vierde met 150 punten.