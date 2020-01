Sport kort: Nederlandse veldrijdster Alvarado ook in Brussel de beste

Veldrijden: Alvarado ook in Brussel de beste

15.17 uur: De Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado heeft de veldrit van Brussel gewonnen, de zevende wedstrijd om de DVV Trofee. De renster van Alpecin-Fenix reed vrijwel de hele wedstrijd op kop met landgenote Annemarie Worst, die in de slotfase viel maar nog wel als tweede finishte. Ver achter het duo won de Belgische wereldkampioene Sanne Cant de strijd om de derde plaats. De Britse Anna Kay werd vierde.

Alvarado won al de voorgaande drie crossen om de DVV Trofee en leidt het klassement. Ze won zaterdag ook al een cross in Gullegem. In Brussel, op het terrein van de universiteit, was Worst als snelste weg en was alleen Alvarado in staat de renster van 777 te volgen. Achter het Nederlandse tweetal vormde zich een koppeltje met Cant en Kay, daarachter reden de geklopten bij wie Yara Kastelijn een negatieve hoofdrol vervulde. Eerst wilde ze alsnog de materiaalpost in en liep ze daarbij de Belgische Laura Verdonschot omver, een ronde verder ging de Europees kampioene onderuit met enkele rensters in haar spoor.

Voorin ging het ook niet steeds goed, Alvarado maakte foutjes en Worst leek de beste van de twee tot ze in de slotronde eerst niet uit haar pedaal kwam en er later niet meer inkwam met een val tot gevolg. Alvarado profiteerde en hoefde niet te sprinten voor haar elfde overwinning van het seizoen. „We waren aan elkaar gewaagd”, vertelde ze. „Ik had het geluk dat ze een foutje maakte in de slotronde. Het was anders een interessante sprint geworden.”

Alvarado heeft een voorsprong van meer dan 2 minuten op naaste belager Worst in een klassement waarvoor nog één cross, in het Belgische Lille, wordt verreden. „Dat is geruststellend.” Ook vol vertrouwen is ze voor het NK, volgende week in Rucphen. „Ik behoor wel tot de topfavorieten, maar er zijn er meer.”

Worst ook, wellicht: „Ik ben tevreden, ondanks de foutjes. Het ging vandaag beter dan de afgelopen weken.”

Team-Zala dolblij met de zege. Ⓒ Hollandse Hoogte

Autosport: Litouwer Zala verrast met winst in openingsetappe Dakar

14.23 uur: De Litouwer Vaidotas Zala is de verrassende winnaar van de eerste etappe van de Dakar-rally bij de auto’s. In zijn privé-MINI liet hij toprijders van fabrieksteams als dertienvoudig winnaar Stéphane Peterhansel (MINI, tweede) en diens teamgenoot Carlos Sainz (derde) achter zich. De Nederlander Bernhard ten Brinke van Toyota Gazoo Racing finishte als vijfde op 6.30 van de winnaar.

Ook Erik van Loon (Overdrive Toyota) haalde nog net de top tien. Ten Brinke en zijn Belgische bijrijder Tom Colsoul kregen in de slotkilometers voor de tweede keer te maken met een lekke band, maar haalden daarmee de finish. Voormalig Formule 1-coureur Fernando Alonso eindigde bij zijn debuut in Dakar als elfde op iets meer dan een kwartier.

Bij de motoren was titelverdediger Toby Price op zijn KTM de snelste van de 144 deelnemers die in het Saudische Jeddah van start waren gegaan. De Australiër bereikte de finish in Al Wajh ruim twee minuten eerder dan de Amerikaan Ricky Brabec op zijn Honda. De Oostenrijker Matthias Walkner (KTM) eindigde als derde.

De Rus Anton Sjibalov won de openingsrit bij de vrachtwagens. Janus van Kasteren finishte als derde op ruim 3 minuten van de winnaar. Hij bestuurt een van de vier trucks van Petronas Team De Rooy Iveco. Een rughernia zorgde ervoor dat Gerard de Rooy zelf ontbreekt in Saudi-Arabië, waar de Dakar-rally voor het eerst wordt verreden.

Luka Doncic (r) Ⓒ USA TODAY Sports

Basketbal: Mavericks ondanks uitblinkende Doncic onderuit in NBA

09.42 uur: De basketballers van Charlotte Hornets hebben in overtime Dallas Mavericks met 123-120 verslagen. De 39 punten van de Sloveense ster Luka Doncic waren in Dallas voor de Mavericks net niet voldoende voor een zege.

Terry Rozier en Devonte’ Graham waren de grote mannen bij de Hornets, door respectievelijk voor 29 en 27 punten te tekenen. De bezoekers hadden in het tweede kwart een voorsprong van twintig punten, maar het draaide toch nog uit op overtime. In de verlenging maakte Rozier 7 van de 20 punten.

Voor de Hornets is het de tweede opeenvolgende uitzege, na een reeks verliesbeurten van zes. Voor de thuisploeg was het de derde nederlaag in vier duels.

Jan Willem van Schip Ⓒ ANP

Wielrennen: Van Schip/De Pauw pakken leiding in zesdaagse

07.00 uur: Baanwielrenner Jan-Willem van Schip en zijn Belgische partner Moreno De Pauw hebben de leiding genomen bij de zesdaagse in Ahoy. Tijdens de derde avond in Ahoy zegevierde het duo op de tweede koppelkoers. Van Schip en De Pauw namen daarin ook een ronde voorsprong op de concurrentie.

Het Nederlands/Belgische duo gaat halverwege de zesdaagse aan de leiding met 126 punten. De Belgen Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande hebben weliswaar al 170 punten, maar een ronde achterstand. Dat geldt ook voor Niki Terpstra en zijn Belgische makker Iljo Keisse, de leiders na de eerste en tweede dag. Terpstra en Keisse hebben 168 punten. Dit duo won de Rotterdamse zesdaagse in 2013, 2014 en 2015. Roger Kluge en Theo Reinhardt, de Duitse wereldkampioenen op de koppelkoers, staan vierde met 150 punten.