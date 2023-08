Lionel Messi schenkt Inter Miami met twee assists plek in finale US Open Cup

De ploeg van Messi stond met 2-0 achter en dwong in Cincinnati pas diep in blessuretijd een verlenging af. In de verlenging nam Inter Miami de leiding, maar vlak voor voor het einde maakte Cincinnati nog gelijk. Messi benutte vervolgens de eerste strafschop en zag Cincinnati de vijfde missen.

De US Open Cup is het oudste bekertoernooi van de Verenigde Staten, vergelijkbaar met de FA Cup in Engeland.

Vorige week wist Messi met Inter Miami de Leagues Cup te winnen. Dat was de eerste prijs van Messi in de Verenigde Staten. De Leagues Cup is een bekertoernooi voor clubs uit de Amerikaanse en Mexicaanse competitie.

Bekijk de assist van Messi op de 2-1

Bekijk de assist van Messi voor de 2-2