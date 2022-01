Australian Open: Arianne Hartono voor het eerst in carrière naar hoofdtoernooi grand slam

Hartono denderde in de eerste set over haar tegenstander heen, maar kreeg in de tweede set geen voet aan de grond tegen de Duitse. Uiteindelijk bleek Hartono in de derde set weer beter bij de les dan haar tegenstander.

De relatief onbekende Hartono was de afgelopen jaren actief in het ITF-circuit, het niveau onder de WTA-toernooien. Ze maakte pas in september van vorig jaar haar debuut op een WTA-toernooi, in Luxemburg. De speelster met Indonesisch bloed is afkomstig uit het Amerikaanse collegetennis.

Hogenkamp, De Jong en De Vroome niet present

Richèl Hogenkamp slaagde er niet in het hoofdtoernooi te bereiken. Ze verloor in drie sets van de Spaanse Cristina Bucsa. Het werd 7-5 2-6 6-3 voor de mondiale nummer 160.

Ook Jesper de Jong en Indy de Vroome nemen komende week niet deel aan het hoofdtoernooi van de Australian Open. De twee Nederlandse tennissers verloren vrijdag in de derde en laatste kwalificatieronde.

Jesper de Jong reikt niet tot het hoofdtoernooi. Ⓒ ANP/HH

De 21-jarige De Jong moest zijn meerdere erkennen in de Tsjech Tomas Machac, die hem in een partij die iets langer dan een uur duurde, met 6-2 en 6-3 de baas was. De Vroome, 25 jaar, kwam wat dichter in de buurt van het hoofdtoernooi. Ze verloor uiteindelijk in drie sets van de Zwitserse Stefanie Vögele: 3-6, 6-4 en 5-7.

Zodoende staan er vier Nederlanders op het hoofdtoernooi van de Australian Open. Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Arantxa Rus waren rechtstreeks geplaatst en Hartono voegde zich daar dus bij via de kwalificaties.