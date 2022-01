Geen Australian Open voor Jesper de Jong en Indy de Vroome

De 21-jarige De Jong moest zijn meerdere erkennen in de Tsjech Tomas Machac, die hem in een partij die iets langer dan een uur duurde, met 6-2 en 6-3 de baas was. De Vroome, 25 jaar, kwam wat dichter in de buurt van het hoofdtoernooi. Ze verloor uiteindelijk in drie sets van de Zwitserse Stefanie Vögele: 3-6, 6-4 en 5-7.

Richèl Hogenkamp en Arianne Hartono komen later nog in actie in de derde kwalificatieronde en hopen zich te voegen bij hun landgenoten Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Arantxa Rus, die rechtstreeks tot het hoofdschema zijn toegelaten.