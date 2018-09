Baker schiet Vitesse naar bekerfinale

Vitesse kwam al in de 13e minuut op voorspong. Met zijn linker haalde Baker vanaf een meter of 25 uit en verraste Sparta-doelman Roy Kortsmit: 0-1. Een minuut daarvoor hadden de Rotterdammers nog een prima kans op voorsprong te komen, maar Jerson Cabral schoot net langs de verkeerde kant van de paal.

Ruim een kwartier voor tijd leek Vitesse op rozen te zitten toen Baker voor zijn tweede treffer van de avond tekende. Hij schoot dit keer raak uit de korte hoek: 2-0. Kort daarna was de spanning weer terug op Het Kasteel toen Sparta de aansluitingstreffer maakte na een eigen doelpunt van Guram Kashia. De Rotterdammers gingen nog op zoek naar de gelijkmaker, maar ook in de vier minuten extra tijd werd er niet meer gescoord.

Vitesse verdiende de zege omdat de ploeg het grootste deel van de wedstrijd controleerde. Sparta werd pas gevaarlijk toen het na rust opportunistischer ging aanvallen. Even voor de tweede goal van Baker was Michel Breuer met een kopbal nog dichtbij de gelijkmaker. Milot Rashica mocht zich na rust aanrekenen dat hij het duel niet eerder voor Vitesse besliste. Hij miste eerst een levensgrote kans en raakte later ook nog de paal.

Donderdagavond weet Vitesse tegen wie het in de bekerfinale moet spelen. Dan neemt AZ het in eigen huis op tegen eerstedivisionist sc Cambuur.