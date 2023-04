Premium Het beste van De Telegraaf

Theo van Duivenbode heeft bewondering voor beide van zijn oud-clubs Geboren Ajacied was betrokken bij redding Feyenoord: ’Toen kwamen ze bij ons’

Door Marcel van der Kraan en Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Theo van Duivenbode is er trots op dat hij bij de twee grootste voetbalbolwerken van Nederland zijn geld heeft kunnen verdienen en kijkt uit naar de bekerclash tussen beide clubs van komende woensdag. Ⓒ FOTO THIJS ROOIMANS

Feyenoord en Ajax staan woensdagavond opnieuw tegenover elkaar. In De Kuip gaat het om een ticket voor de finale van de KNVB-beker. Feyenoord is ook koploper in de Eredivisie, staat in de kwartfinale van de Europa League en heeft het meest succesvolle transferjaar in de clubhistorie achter de rug. Een wereld van verschil met drie decennia terug, toen Feyenoord nagenoeg failliet was. Theo van Duivenbode, oud-speler van Ajax én Feyenoord, vindt de huidige sportieve situatie van de Rotterdammers prachtig voor de strijd tussen de twee grootste clubs van het land. Ook de financieel gezondere toestand van Feyenoord juicht hij toe, omdat juist Van Duivenbode begin jaren negentig van dichtbij meemaakte hoe de club voor een faillissement moest worden behoed.