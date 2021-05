Invaller Idrissa Touré bezorgt Vitesse in extremis de volle buit tegen PEC Zwolle

Nadat Vitesse door de nederlaag in de bekerfinale al de eerste kans op Europees voetbal verspeelde, hebben de Arnhemmers het vizier gericht op de vierde plaats, die recht geeft op een voorrondeticket voor de Conference League. Bij een gelijkspel tegen PEC Zwolle had Feyenoord die vierde plek zondag met een overwinning op hekkensluiter ADO Den Haag kunnen veroveren. De Rotterdammers zouden dan in punten gelijk zijn gekomen en hebben een beter doelsaldo.

Vitesse was vorige week bij het bezoek aan De Kuip nog de betere ploeg was en kreeg volop kansen,maar verzuimde te winnen en daarmee Feyenoord op een achterstand van vijf punten te zetten.

Het zat Vitesse niet erg mee tegen PEC Zwolle. De thuisploeg was de betere ploeg, had voldoende kansen, maar zoekt al een tijdje naar effectiviteit. Het was topscorer Armando Broja, die nog voor rust de ban brak. De Engelsman werd goed weggestuurd door Thomas Bruns en bleef oog in oog met PEC-doelman Xavier Mous koel. Het was de tiende competitiegoal van de Chelsea-huurling. Het was de eerste veldgoal na vier wedstrijden zonder uitgespeelde aanvallen (drie keer 0-0 en 2-1 zege op FC Twente door twee strafschoppen).

Vitesse domineerde na de openingsgoal van Broja de wedstrijd, maar de 2-0 wilde maar niet vallen. Dominik Oroz en Oussama Tannane zetten PEC-doelman Xavier Mous aan het werk, terwijl een schot van Broja de paal trof en Danilho Doekhi een kopkans niet wist te benutten. Meteen na rust leek de tweede treffer alsnog een feit, maar de goal van Broja werd na interventie van de VAR geannuleerd, omdat Loïs Openda eerder in de aanval de bal tegen de hand had gekregen.

Meteen daarop was het aan de overkant wel raak, toen Vitesse-doelman Remko Pasveer kansloos was op een van richting veranderd schot van Jesper Drost.

Vitesse ging verwoed op jacht naar een tweede goal, maar PEC Zwolle gaf goed partij, zeker gezien de omstandigheden. De Zwolse club was deze week getroffen door een acute corona-uitbraak. Inclusief enkele geblesseerden ontbraken maar liefst tien selectiespelers in Arnhem. De coronaproblematiek had ook de voorbereiding van PEC in de war gestuurd. De hele week bleven de spelers thuis en pas op vrijdag kwamen de negatief geteste speler bij elkaar voor een groepstraining.

Kenneth Paal in duel met Oussama Tannane Ⓒ ANP/HH

Door de lange lijst van afwezigen was het een bijzondere avond voor twee jeugdige PEC-spelers. De 19-jarige Thomas van den Belt, de zoon van oud PEC Zwolle-speler Gerald van den Belt, maakte zijn basisdebuut, terwijl de pas 16-jarige Rav van den Berg als basisspeler zijn eerste minuten in de Eredivisie maakte. Rav van den Berg is een broer van de huidige Liverpool-speler Sepp van den Berg, die ook ooit als 16-jarige debuteerde in de Eredivisie voor PEC Zwolle.

Ook Vitesse was allerminst op oorlogssterkte. Door de schorsing van Jacob Rasmussen, Sondre Tronstad, Riechedly Bazoer en Maxi Wittek en de blessure van Eli Dasa trad de ploeg van trainer Thomas Letsch aan met een gelegenheidsachterhoede, waarin de jonkies Million Manhoef en Enzo Cornelisse een plek hadden gekregen.

Manhoef maakte als linksback een bedrijvige indruk en zorgde voor aanvallende impulsen. Die waren hard nodig, want Vitesse joeg na rust vol op de broodnodige tweede treffer. Heel dichtbij was invaller Oussama Darfalou, die een via de grond ingekopte bal via de vingertopper van Mous op de lat zag eindigen. In de enerverende slotfase voorkwam Pasveer met een wereldredding op een inzet van Benson Manuel een Zwolse voorsprong, waarna alsnog de verlossende winnende goal van Vitesse viel. Dat vlak voor het laatste fluitsignaal Thomas Lam nog een opgelegde kans miste voor PEC Zwolle paste helemaal in de enerverende slotfase, die Vitesse een wellicht cruciale zege in de strijd om de vierde plaats heeft opgeleverd.