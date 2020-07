Wimbledon 2001: de onvoorstelbare zege van Goran Ivanicevic

De befaamde aai over de bol van Rafter bij Ivanicevic. Ⓒ ANP/HH

Hij geeft Goran Ivanisevic een aai over zijn bol, nadat de Kroaat op sensationele wijze Wimbledon heeft gewonnen, maar Patrick Rafter onthulde onlangs dat hij nog heel lang last had van zijn nederlaag in de eindstrijd. Het is maandag 9 juli 2001 als Ivanisevic de meest onverwachte grandslamzege ooit in de wacht sleept, in een atmosfeer die naderhand nooit meer wordt benaderd tijdens een tenniswedstrijd.