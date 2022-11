Premium Het beste van De Telegraaf

Wordt dit het WK van de dertigers? Vraagtekens rond Cristiano Ronaldo na tumultueuze aanloop naar WK

Door Jeroen Kapteijns

DOHA - De grote vraag voor het WK 2022 is of oudgedienden als Lionel Messi (35), Cristiano Ronaldo (37), Robert Lewandowski (34) en Neymar (30) nog één maal boven zichzelf uit kunnen stijgen en de ster van het toernooi kunnen worden. Nadat Messi met Argentinië een zeer teleurstellende aftrap van het toernooi beleefde tegen Saoedi-Arabië en Lewandowski met een gemiste penalty ook niet lekker uit de startblokken kwam, is het donderdag de beurt aan Ronaldo en Neymar. De man van Madeira heeft met Portugal de eerste groepswedstrijd tegen Ghana op het programma staan, terwijl Neymar met het Braziliaanse sterrenensemble het Servië van Ajax-captain Dusan Tadic treft.