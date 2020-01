Jong tegen Oud bij Fortuna Sittard-Feyenoord

Toen kleine Sjorsie op 23 mei 1987 het levenslicht zag in Utrecht assisteerde Advocaat bondscoach Rinus Michels al drie jaar bij Oranje en won hij drie weken daarvoor met 2-0 van Hongarije door treffers van Ruud Gullit en Arnold Mühren.

Na de zomer van 1987 ging Advocaat aan de slag bij Haarlem en een week voordat Ultee zijn negende verjaardag vierde, won Advocaat zijn eerste en enige KNVB-beker met PSV door Sparta met 5-2 te verslaan in De Kuip. Eerder dit seizoen verloor Feyenoord - toen nog met Jaap Stam aan het roer - met 4-2 in Limburg. In Rotterdam heersen daarom sterke revanchegevoelens, aldus centrale verdediger Eric Botteghin.

Sjors Ultee Ⓒ BSR Agency

Inmiddels is er bij Feyenoord het nodige veranderd onder Advocaat en werd slechts eenmaal verloren in de Europa League bij FC Porto. Fortuna zag zaterdag een goede ongeslagen thuisserie van acht wedstrijden ten einde komen met een kansloze nederlaag tegen Vitesse. Hoewel Fortuna Sittard door dat verlies nog maar drie punten van een degradatieplaats af staat, laat Ultee de beker niet schieten en zal hij geen spelers sparen voor de competitie. „Als je zover bent gekomen in de beker, wil je meer”, aldus Ultee.