Video: kolderieke eigen goal Marcelo Brozovic op bezoek bij Malta

Bij een voorzet richting de tweede paal dacht de ploeggenoot van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries het gevaar te verijdelen met een soort omhaal. Daarbij schoot de middenvelder tegen zijn eigen hoofd aan, waardoor de bal ineens richting zijn eigen goal ging. Doelman Ivo Grbic was daar niet op berekend en werd gepasseerd door zijn eigen teamgenoot.

Hoewel het geen leuk moment voor Brozovic was, deed het de Kroaten amper pijn. Op het eiland in de Middenlandse Zee werd er met 1-7 gewonnen. Zondag strijd Kroatië in een rechtstreeks duel met Rusland om een WK-ticket. De Russen hebben daarbij het voordeel dat een gelijkspel voor hen ook genoeg is.