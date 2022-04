Sloveen Jan Tratnik op weg naar Jumbo-Visma

Het momentum is er, want de 32-jarige Tratnik is einde contract bij Bahrain-Victorious. Hij is niet alleen een leeftijdsgenoot, maar ook goede vriend van Primoz Roglic, die zijn landgenoot graag aan zijn zijde zou hebben.

Tratnik is een alleskunner, die elf jaar geleden als prof debuteerde bij Quick-Step. Met zijn negende plaats in zowel Dwars door Vlaanderen als Milaan-Sanremo en een twaalfde stek in de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race bewees hij overal uit de voeten te kunnen en ook dat hij nuttig kan zijn om de voorjaarskern van onder andere Wout van Aert nog extra te verstevigen.

Tratnik is één van de elf renners die bij Bahrain Victorious einde contract zijn.