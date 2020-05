Vitesse verliest kort geding, club beraadt zich over nieuwe juridische plannen

Volgens de rechter heeft Vitesse „haar vordering ten aanzien van haar financiële positie onvoldoende feitelijk en inhoudelijk onderbouwd om te voldoen aan de zware toets die geldt bij een beroep op al dan niet tijdelijke wijziging van de huurovereenkomst op grond van onvoorziene omstandigheden.”

De stelling van de raadsman van Vitesse, dat de club door de coronacrisis in een penibele financiële situatie” is terechtgekomen wordt niet gevolgd door de rechter. In het vonnis wordt geconstateerd, dat „iedere onderbouwing van het gestelde omzetsverlies in de verschillende scenario’s ontbreekt.” De rechter voegt daaraan toe, dat er ook „geen aandacht is besteed aan besparingen als gevolg van de beperkingen van de coronacrisis.” Ook de bewering van de raadsman van Vitesse, dat de garantstelling van enige aandeelhouder (Valeriy Oyf, red.) met een jaar is verkort tot medio 2021 is onvoldoende onderbouwd, vindt kantonrechter Wiegman.

Ten slotte wordt in het vonnis opgemerkt, dat in de normale situatie – zonder coronacrisis – Vitesse in de periode april-september ook weinig gebruik zou maken van Gelredome.

De gang naar de rechter heeft een financieel staartje voor Vitesse, dat op moet draaien voor de proceskosten van Gelredome.

Nieuwe juridische plannen

Vitesse beraadt zich over mogelijke nieuwe juridische stappen om tot andere huurafspraken voor het Gelredome te komen. „We hebben uiteraard respect voor het oordeel van de rechter”, reageert algemeen directeur Pascal van Wijk.

„Op voorhand wisten we dat de kans op een oplossing via een kort geding beperkt zou zijn. Hoewel wij nog altijd openstaan om met de wederpartij om tafel te gaan om tot redelijke huurafspraken te komen, lijken onze kansen in een bodemprocedure aanzienlijk hoger te zijn dan in het kort geding.”

Als tot de zomer van 2021 publiek niet welkom is bij de duels van Vitesse vanwege de coronamaatregelen, zou de financiële schade bijna 7 miljoen euro bedragen. Vastgoedondernemer Michael van de Kuit wilde niet aan de wensen van Vitesse tegemoet komen. Hij wijst vooral naar Valeri Oyf, de rijke Russische eigenaar van de club.

„Maar wij blijven bij ons standpunt”, stelt directeur Van Wijk. „Juist als er geen huurgenot verschaft kan worden in een uitzonderlijke crisistijd waarin we ons momenteel bevinden, willen we met elkaar tot redelijke afspraken komen. We zien dat de rechter ons daar gelijk in geeft. Inmiddels is ook duidelijk dat meerdere clubs kritisch kijken naar de huur van het stadion. Vitesse is geen uitzondering.”