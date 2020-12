Bernie Ecclestone (90) ook dit jaar met ’ludieke’ en ’kritische’ Formule 1-kerstkaart

Ecclestone stond jarenlang aan het hoofd van de Formule 1, maar nadat Liberty Media enkele jaren geleden de sport overnam, uitte Ecclestone meermaals kritiek op het huidig management van de koningsklasse in de autosport.

De voorbije jaren is de traditie ontstaan waarbij Ecclestone een ’kerstkaart’ laat maken waarin hij zijn visie op de F1 weergeeft en meestal ook kritiek uit. Ook dit jaar kwam hij met een opmerkelijke kerstkaart.

Cryptische boodschappen

In de kerstkaarten van Ecclestone zijn meestal enkele cryptische boodschappen terug te vinden, dat is dit jaar net iets minder het geval. Wel drijft hij zoals gewoonlijk de spot met de Formule 1.

Op de kerstkaart van 2020 zien we de voormalig F1-baas in het Zwitserse Gstaad waar hij kind aan huis is. Een vitale 90-jarige Ecclestone duwt in de bergen de buggy met zijn vierde kind dat dit jaar geboren werd.

Ecclestone is ook druk aan telefoneren terwijl er in de achtergrond een F1-race plaatsvindt. We zien ook twee chalets op de kerstkaart met aan de linkerkant Liberty Media en de bestuurders van de F1 die uitgeput rond de vergadertafel zitten.

Ⓒ Bernie Ecclestone/Het Nieuwsblad

Moeilijk F1-seizoen

De kerstkaart vat op die manier pijnlijk weer hoe het F1-seizoen 2020 tot (financiële) kopzorgen leidde bij Liberty Media omdat de F1-kalender helemaal hertekend moest worden terwijl de fans thuis en op tv de races dienden te volgen.

In de bijhorende gelukswensen bij de kerstkaart laat hij weten dat er meer in het leven is dan de Formule 1. Tegelijkertijd had hij echter ook complimenten voor het management van de F1 en het organiseren van het voorbije seizoen te midden van de pandemie met het coronavirus.