Vivianne Miedema in Club van 100 van Arsenal na snelle hattrick, geen CL Twente Vrouwen

Toegegeven: de buit was vooraf al bijna binnen voor The Gunners, die na in de vorige ronde PSV te hebben uitgeschakeld thuis met 3-0 wonnen van de Tsjechen. Miedema was ook in dat duel trefzeker, maar dat viel in het niet bij haar prestatie in het Sinobo Stadion. Na precies een uur spelen brak de aanvalsleider de ban om vervolgens binnen twaalf minuten tijd nog twee keer te scoren. Een ploeggenoot bepaalde even later vanaf elf meter de eindstand.

Miedema maakte in de Tsjechische hoofdstad niet alleen een hattrick, maar haar laatste treffer van de avond was ook direct haar honderdste in dienst van de club. Hiervoor had de Drentse slechts 110 wedstrijden nodig. Ook scoorde ze geen een keer vanaf de strafschopstip.

Uitschakeling FC Twente

Nederland heeft dit jaar overigens geen vertegenwoordiger in de groepsfase van de Champions League voor vrouwen. Waar PSV eerder al werd uitgeschakeld door Arsenal, werd FC Twente de toegang versperd door Benfica (4-0).

In Enschede was de Nederlands kampioen nog gelijkwaardig aan de Portugezen (1-1), maar in Lissabon brak de veer nadat vlak voor rust de score geopend werd. In het eerste kwartier na rust sloegen de Portugezen nog twee keer toe, waarna een ruim kwartier voor tijd de eindstand werd bepaald.