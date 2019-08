Verstappen door tactische keuze Hamilton tweede

Voor het eerst in zijn loopbaan startte Verstappen vanaf de eerste positie. Al zijn concurrenten keken tegen de achterkant van zijn RB15 aan. Dit seizoen mocht de Nederlander twee keer eerder vanaf de eerste startrij wegrijden, toen ging dat in beide gevallen moeizaam. Op de Hungaroring schoot Verstappen vanaf het moment dat de lichten op groen gingen wel goed uit de startblokken. In duel met Valtteri Bottas werd het richting de eerste bocht nog even spannend, maar Verstappen hield de leiding.

Max Verstappen gooit de deur achter zich dicht en houdt vlak na de start beide Mercedes-coureurs achter zich. Ⓒ BSR Agency

Na tien rondes had Verstappen een voorsprong van 2,2 seconden op Lewis Hamilton. De Brit ging na de start aan zijn Finse teamgenoot voorbij. Vervolgens moest Bottas een noodgedwongen pitsstop maken, omdat hij schade overhield aan zijn voorvleugel na de touche met Charles Leclerc. De Mercedes-monteurs hadden te veel tijd nodig om hun coureur weer volledig gereed het circuit op te sturen, waardoor Bottas terugviel tot de laatste plek.

Grip

„Ik verlies grip. Ik heb niet dezelfde grip als ik eerder had”, zei Verstappen na 20 rondes over de board radio. In de tussentijd kwam Hamilton steeds dichterbij. Verstappen klaagde vervolgens meerdere malen dat de grip niet goed was.

Max Verstappen klaagde over de grip van zijn banden en zag Lewis Hamilton steeds dichter op zijn Red Bull-bolide kruipen. Ⓒ AFP

Na 26 rondes kwam Verstappen binnen en ging over op de harde band. Hamilton had dus tijdelijk de leiding in handen, maar moest deze weer afgeven aan Verstappen toen de Brit zelf een pitsstop moest maken. Het gat tussen beide coureurs voor (1,3 seconden) en na (5,8 seconden) de stops werd groter, in het voordeel van Red Bull.

Lijf-aan-lijf

Met een verser setje banden reed Hamilton echter snel richting Verstappen. Het ware gevecht om plek één was een feit. De eerste inhaalpogingen wist Verstappen nog te pareren, zelfs zodanig dat Hamilton kort van de baan raakte.

Even had Verstappen wat ademruimte na het foutje van de Mercedes-coureur, al helemaal toen Hamilton in ronde 49 voor de tweede keer een pitsstop maakte, een bewuste tactische keuze van de Duitse renstal. Hamilton zette daar wel nog zijn vraagtekens bij. Zo veranderde het lijf-aan-lijf gevecht in een strategisch rekenspel.

Hamilton

Uiteindelijk bleek de tweestopstrategie van Mercedes de juiste keuze te zijn, in de slotrondes van de GP van Hongarije snelde Hamilton langs Verstappen - wiens banden volledig aan gort gereden waren - en nam de leiding van de Nederlander over. Die gaf Hamilton tot aan de geblokte vlag niet meer uit handen.

De banden van Verstappen waren zelfs zo op, dat hij twee rondes voor de finish besloot om nog de pits in te duiken. Daar had Verstappen ruimte genoeg voor en eindigde achter Hamilton als tweede. Verstappen krijgt overigens nog een extra punt, omdat hij de snelste raceronde liet aantekenen. Het podium werd verder aangevuld door Ferrari-coureur Sebastian Vettel.