Van Gaal oneens met kritiek: ’Blijf je tot de finale hier? Nou, dan zie je ons weer’

„Je kan je mening geven, maar ik ben het niet met je eens dat de uitvoering te wensen overlaat”, zei Van Gaal op de persconferentie in het Al Bayt-stadion tegen een Nederlandse journalist. „Ik ga er verder ook niet over uitweiden. Ik denk dat jij op een andere manier naar voetbal kijkt dan ik. Blijf je tot de finale hier? Nou, dan zie je ons weer.”

Even later kwam Van Gaal er met een andere journalist ook niet helemaal uit. „Ik denk niet dat jouw mening de juiste is”, aldus de bondscoach. „Het is heel vervelend als mensen geen leuke wedstrijd hebben gezien, maar ik betwijfel dat. Volgens mij zijn de mensen ook trots dat we doorgaan.”

Van Gaal: Simons moet zijn plaats verdienen

Xavi Simons moet bij het Nederlands elftal nog even op zijn beurt wachten. Veel mensen hadden verwacht dat hij dinsdag, in de laatste groepswedstrijd tegen Qatar, zijn debuut zou maken. Van Gaal hield de 19-jarige PSV’er echter op de bank, ook bij een zekere voorsprong van 2-0.

„Jullie maken dat er allemaal van. Als ik zeg dat Simons een goede stap maakt, moet hij meteen in het Nederlands elftal”, sprak Van Gaal, die daarmee verwees naar zijn woorden tijdens de persconferentie van maandag. „Zo werkt het allemaal niet. Je moet je plaats verdienen. Ik probeer iedere speler erbij te betrekken.”

Van Gaal kijkt met ’bijzondere interesse’ naar komende WK-opponent

Van Gaal heeft na de groepsfase van het WK nog steeds veel vertrouwen in de kansen van Oranje op de wereldtitel.

Hoewel het Nederlands elftal in de wedstrijden tegen Senegal (2-0), Ecuador (1-1) en gastland Qatar (2-0) weinig indruk maakte, gaat Van Gaal met een positief gevoel de knock-outfase in. „Eigenlijk alles wat we moesten doen, hebben we goed gedaan”, zei de bondscoach bij de NOS.

Met 7 punten plaatste Oranje zich als winnaar van groep A voor de achtste finales, waarin zaterdag de nummer 2 van poule B de tegenstander is. Dinsdagavond zijn de laatste wedstrijden in die poule en wordt de tegenstander bekend. „Ik ga met bijzondere interesse kijken. En deze groep gaat ook kijken”, zei Van Gaal over zijn spelers.

De bondscoach ziet genoeg aanknopingspunten om de wereldtitel als doel te stellen, hoewel Oranje ook tegen het al uitgeschakelde Qatar geen overtuigende indruk maakte. „Het kan altijd beter, maar we hebben wel twee leuke goaltjes gemaakt die toch aardig om te zien waren. En ik vond ons veel zorgvuldiger in balbezit.”