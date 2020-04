Gokkers storten zich massaal op Zweeds oefenduel: ’Het was ziek’

De twee clubs, uitkomend op respectievelijk het zevende en achtste niveau, trokken de stekker uit het geplande duel omdat spelers door ’mensen van over de hele wereld’ werd benaderd, zo verklaarde Eskilstuna FC-voorzitter Bengin Ozeran in gesprek met Fotbollskanalen.

„De hele dag werden spelers en stafleden gebeld of gecontact via social media. Hen werd succes gewenst, of juist niet... Binnen een uur waren er al 100 berichtjes binnengekomen. Het was één grote chaos. Het was geen leuke dag.”

Ozeran besloot na overleg met zijn collega van Näshulta GoIF een streep door de wedstrijd te zetten. „In het belang van de veiligheid van de spelers. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Een coach van een team dat uitkomt in dezelfde divisie als wij is zelfs benaderd met de vraag hoe wij spelen. Ook oud-spelers werden gecontact. Hen werd gevraagd naar onze opstelling. Het was ziek.”