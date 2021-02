’Statementgoal’ Lionel Messi, complimenten voor Frenkie de Jong

Premium Voetbal

Daverende vormcrisis AZ-spitsen in 2021

Was het toevallig dat een rechtsback (Yukinara Sugawara) AZ in Drenthe tegen FC Emmen de drie punten bezorgde? Nee, dat was het niet. In de acht wedstrijden die de ploeg van Pascal Jansen in 2021 speelde, wisten de Alkmaarse spitsen slechts zesmaal het net te vinden.