Jumbo waarschuwt rivalen; Tour-organisatie doodsbang voor Covid

Door Hans Ruggenberg

De ontlading is groot bij Christophe Laporte, die Jumbo-Visma de overwinning bezorgt in de eerste etappe van de Dauphiné. Ⓒ FOTO Getty Images

AMSTERDAM - De Giro-zege van Primoz Roglic zindert nog na, of Jumbo-Visma heeft zijn Tour de France-campagne meteen met een knal geopend. In de eerste rit van de Dauphiné sloeg Christophe Laporte toe met ritwinst én het pakken van de gele leiderstrui. Jumbo-Visma laat er geen twijfel over bestaan met welke intenties het toewerkt naar Le Grand Départ op 1 juli, als Jonas Vingegaard in startplaats Bilbao opgaat voor titelprolongatie in de Tour. Intussen bereidt zijn grootste rivaal Tadej Pogacar zich na zijn polsbreuk op een andere manier voor, en tegelijk zijn er zorgen over coronaperikelen.