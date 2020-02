PEC Zwolle stapt bij handhaving over op natuurgras

„Bij handhaving én als het lukt om alle details goed in te richten, stappen we deze zomer over naar natuurgras”, aldus een woordvoerder van PEC Zwolle. Het elftal van trainer John Stegeman staat net boven de degradatiezone, op de vijftiende plaats.

De meeste eredivisieploegen willen graag op echt gras spelen. Om de clubs die op kunstgras spelen te motiveren om over te stappen, spraken ze vorig jaar af dat ploegen die Europees actief zijn een deel van hun inkomsten daarvoor afstaan. Na ADO is PEC Zwolle de tweede club die van die regeling wil gaan profiteren. In de eredivisie spelen ook Heracles Almelo, Sparta Rotterdam, FC Emmen en VVV-Venlo op kunstgras.

RKC Waalwijk besloot vorig jaar, al voordat de club promoveerde naar de hoogste afdeling, kunst- voor natuurgras te verruilen. De Waalwijkers gebruikten daarvoor de miljoenen die ze als doorverkooppercentage ontvingen na de transfer van Frenkie de Jong van Ajax naar FC Barcelona.

PEC Zwolle in in gesprek met de gemeente om bij een overstap extra velden te krijgen, omdat het natuurgras in het stadion veel minder belast kan worden dan het huidige kunstgras. Naast het stadion liggen de nodige velden, maar die zijn van amateurvereniging Be Quick ’28. Heel wat jeugdteams van PEC trainen en spelen daar al op. De eredivisionist hoopt in samenwerking met amateurclubs en de sportcampus in Zwolle extra veldcapaciteit te krijgen.