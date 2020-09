Mollema ondanks schade: ’Goede dag, geeft toch vertrouwen’

Omdat Tom Dumoulin meer dan twee minuten verloor, werd Mollema de hoogst geklasseerde Nederlander in het algemeen klassement: veertiende.

„Het was een goede dag, niet super”, keek Mollema terug op de rit met drie cols. „Ik miste net de aansluiting met de groep favorieten. Bovenop de laatste klim zat ik er een seconde of 15 achter. Jammer, want de benen waren goed.”

In de afdaling werd de marge iets groter. „Net iets te veel, maar het geeft toch vertrouwen voor wat er nog gaat komen. Ik heb mezelf niet volledig opgeblazen en niet alles verloren. Er zullen nog goede dagen komen.”

Yates

Adam Yates sloeg in de eerste rit door de Pyreneeën een aanval op zijn gele trui af. „Het was een hele zware dag, maar ik ben erg blij”, zei de kopman van Mitchelton-Scott. „Ik denk dat iedereen vandaag aan zijn limiet zat. We zijn er goed doorheen gekomen. Zondag is een soortgelijke etappe en daarna hebben we een rustdag. Hopelijk hebben we het geel dan nog steeds in bezit”, zei Yates.

Bekijk ook: Bizarre dag voor Richie Porte in Tour de France

Bekijk hier de uitslagen, het etappeschema en de standen in diverse klassementen in de Tour de France