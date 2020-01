Manchester City blijft morsen in Premier League

De ploeg van Pep Guardiola moest in het eigen Etihad-stadion genoegen nemen met 2-2. City-verdediger Fernandinho werkte de bal in de 90e minuut in eigen doel. In de slotfase leek Sergio Agüero zijn ploeg met twee doelpunten nog een moeizame zege te gaan bezorgen.

De Turkse spits Cenk Tosun, die door Crystal Palace tijdens de tweede seizoenshelft wordt gehuurd van Everton, had de bezoekers vlak voor rust aan een voorsprong geholpen. Vorig seizoen zegevierde Palace zelfs in Manchester; 2-3.

Door het gelijkspel kan koploper Liverpool de voorsprong op City vergroten tot zestien punten. Liverpool ontvangt zondag Manchester United.