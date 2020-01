Oud-profvoetballer Chris de Wagt (34) overleden

De Friese verdediger speelde tussen 2005 en 2010 zo’n honderd competitiewedstrijden voor SC Cambuur, waarin hij elf doelpunten maakte. Halverwege het seizoen 2009-2010 vertrok hij op huurbasis naar TOP Oss.

De Wagt speelde daarna nog enkele jaren bij de amateurs en ging vervolgens verder als trainer. In 2017 stelde sc Heerenveen hem aan als coach van de beloften, waarmee hij direct kampioen werd. Vanwege de behandeling tegen kanker kon De Wagt de afgelopen jaren zijn werk amper uitvoeren.

Hij bezocht eind november nog de thuiswedstrijd van Heerenveen tegen Vitesse. De spelers kwamen het veld op in shirts met daarop de tekst ’Let’s do it, Chris’. Ook de selectie van Cambuur had onlangs een steunbetuiging voor de zieke Fries, die zondag overleed.