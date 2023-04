’Aanvallers Bayern raken slaags na pak rammel in Manchester’

Volgens BILD kregen Leroy Sané en invaller Sadio Mané het al op het veld aan de stok kort nadat er was afgefloten. Vervolgens zouden de twee hebben door geruziëd tot in de kleedkamer, waar Mané een klap in het gezicht uitdeelde naar aanleiding van een opmerking van Sané. Daarna moesten de twee verder uit elkaar gehouden worden door hun teamgenoten, aldus BILD.

Het was al de tweede wedstrijd op rij van Bayern München waarbij het net afloop onrustig was. Afgelopen weekend haalde aanvoerder Joshua Kimmich zich na het laatste fluitsignaal de woede van diverse SC Freiburg-spelers op de hals door uitbundig te juichen - Bayern had met 0-1 gewonnen dankzij een treffer van Matthijs de Ligt - richting fans de thuisploeg.