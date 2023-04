Bayern München schorst Mané na ’klap in gezicht’ van teamgenoot Sané

Mané zou na afloop van de nederlaag in Manchester in de kleedkamer ploeggenoot Leroy Sané een klap in het gezicht hebben gegeven. Volgens de Duitse krant Bild was de onenigheid tussen de twee spelers van Bayern al in de slotminuten op het veld begonnen.

„Sadio Mané zal niet in de selectie van FC Bayern zitten aanstaande zaterdag tegen Hoffenheim”, meldde de club. „De reden is slecht gedrag. Daarbovenop zal Mané een boete ontvangen.”

Het eerste seizoen van Mané in München, die afgelopen zomer overkwam van Liverpool, verloopt teleurstellend. De aanvaller miste door een beenblessure meerdere wedstrijden en ook het WK in Qatar. Hij scoorde zes keer in de eerste zeven wedstrijden voor Bayern, maar sinds oktober was hij niet meer trefzeker.

