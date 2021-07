Video: Hilarische misser Joshua Zirkzee tegen Ajax

In het oefenduel van Bayern met Ajax van zaterdagmiddag kreeg Zirkzee kort voor rust dé kans om Bayern op enen 2-1 voorsprong te zetten, maar de spits faalde jammerlijk. Nadat hij doelman Remko Pasveer had omspeeld, nam hij alle tijd om de bal het doel in te wandelen. Daar stak Perr Schuurs echter een stokje voor. Met een geweldige sliding gleed de verdediger van Ajax de bal van de voet van Zirkzee, die zijn ogen niet kon geloven.

Na een goed debuutseizoen 2019/2020, liep het jaar erop een stuk moeizamer voor de geboren Schiedammer. Bij Bayern werd geklaagd over zijn houding en een verhuur aan het Italiaanse Parma werd ook geen succes. De 20-jarige Zirkzee zal zich dit seizoen weer positief willen laten zien bij Bayern, maar zal dan wel effectiever met zijn kansen moeten omspringen.