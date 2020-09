Grøndahl Jansen verruilt Jumbo-Visma voor Mitchelton-Scott

Grøndahl Jansen, die op dit moment meedoet aan de Tour de France, fietst sinds 2017 voor Jumbo-Visma. Zijn contract loopt na dit seizoen af.

„Persoonlijk ga ik voor resultaten in de klassiekers in het voorjaar, dat is mijn grote doel voor de komende twee jaar. Voor de rest van het seizoen wil ik presteren en andere rijders helpen om resultaten te behalen”, aldus Grøndahl Jansen.